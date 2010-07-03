В СФ оценили слова Макрона о европейском будущем России

12:04
12:04
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Фото: kremlin.ru
В Совете Федерации связали слова Эммануэля Макрона о европейском пути России с ситуацией на Украине.
"Это прозрение европейцев. Они спустя пять лет поняли, что тропа, по которой они пошли, поддерживая режим на Украине, абсолютно незаконный, поддерживая американцев, для них оказалась ошибочной", – цитирует ИА "НСН" первого зампредседателя комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимира Джабарова.
Встреча Владимира Путина с президентом Франции состоялась накануне в форте Брегансон.
"Я знаю, что Россия – европейская страна до глубины души. И мы верим в Европу, которая идет от Лиссабона до Владивостока", – приводятся слова Макрона на сайте Кремля. Президент Франции добавил, что Россия имеет "полноправное место в европейской семье".
Во время пресс-конференции по итогам встречи французский лидер не раз вспоминал российских писателей, в частности Федора Достоевского, Владимира Набокова, Ивана Тургенева и Александра Солженицына.
Одна из тем встречи лидеров государств – ситуация на юго-востоке Украины. Макрон заметил, что Европа хотела бы придать "динамику процессу" и считает возможным провести встречу глав России, Украины, Франции и Германии.
Переговоры проходили за несколько дней до саммита G7 во французском Биаррице 24-26 августа.
В конце мая Владимир Путин провел телефонные переговоры Макроном. Политики затронули "внутриукраинский кризис с учетом провальной политики Петра Порошенко и произошедшей смены государственного руководства в Киеве".
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