В Совфеде оценили вероятность возобновления "нормандского формата"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил шансы на продолжение переговоров в "нормандском формате" при участии России, Украины, Франции и Германии для урегулирования ситуации в Донбассе. Его слова приводит RT.

"Перспективы формата зависят от позиции Украины. Если Украина не будет соблюдать Минские соглашения, то никаких перспектив у формата тоже не будет", – подчеркнул Джабаров.

Он также отметил, что решать этот вопрос будут на уровне министерств иностранных дел.

Ранее представители народной милиции Донецкой народной республики сообщили, что, по их данным, ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности на границе с ДНР. Милиция республики уверена, что Киев готовится к возобновлению вооруженного конфликта.

6 августа Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" возобновить переговоры. Заявление президента Украины произошло после сообщений Минобороны страны о двух обстрелах позиций силовиков в Донбассе. В результате бомбардировки погибли четверо солдат ВСУ.