Зеленский призвал возобновить переговоры в "нормандском формате"

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Министерство обороны Украины заявило о двух обстрелах позиций силовиков в Донбассе, в результате которых погибли четверо военных, – после этого президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Россия, Франция, Германия, Украина) как можно скорее возобновить переговоры.

"Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Именно поэтому я призываю лидеров стран-участниц нормандского переговорного формата – Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина – как можно быстрее собраться для возобновления переговоров", – написал Зеленский у себя в Facebook.

В самопровозглашенной ДНР заявили, что Киев пытается отвлечь внимание от нарушений перемирия со стороны ВС Украины.

В ночь на 21 июля в Донбассе вступило в силу очередное перемирие, оно было согласовано контактной группой на встрече в Минске. Договоренности включают в себя запрещение любого ведения огня, а также ответственность лиц за нарушение режима тишины. Вместе с тем уже днем поступили сообщения о том, что вооруженные силы Украины обстреляли город Первомайск самопровозглашенной Луганской народной республики. Жертвой обстрела стала женщина, еще семь человек, в том числе ребенок, получили ранения.

Конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Жители региона не признали новую украинскую власть и объявили о создании ДНР и ЛНР. Киев в ответ ввел полную блокаду региона.