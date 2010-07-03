Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Украине допрашивают жителей Донбасса, обратившихся за российскими паспортами. Об этом рассказал главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

По его данным, гражданство России получило более 13 тысяч человек. "Мы провели допросы таких людей, которые обратились за получением российских паспортов, уже на нашей подконтрольной территории, когда они приезжали за пенсией или другими своими потребностями", – заявил Матиос в эфире радиостанции "Новое время".

В ноябре 2018 года Украина ограничила въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Владимир Путин же заявил, что Москва, напротив, облегчит для украинцев процедуру получения российского гражданства.

В декабре президент подписал закон, который дает главе государства право определять, какие категории иностранцев могут получить гражданство России в упрощенном порядке. В апреле начал действовать соответствующий указ, распространяющийся на жителей ДНР и ЛНР. Позже право на упрощенное получение российского гражданства получили все жители Донецкой и Луганской областей.

В конце июля губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что российское гражданство по упрощенной схеме за первые три месяца действия указа получили порядка семи тысяч жителей Донбасса. Еще 30 тысяч человек ждут решения. Председатель комиссии по миграционной политике Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Евгений Бобров сообщил, что новые граждане страны после получения российских паспортов преимущественно остаются.