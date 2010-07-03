В России упростили получение права на временное проживание

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выдачу разрешения на временное проживание в России упростили отдельным категориям иностранцев без учета квоты. Указ подписал Владимир Путин.

Норма будет распространяться на граждан, которые родились в России, состоят в браке с гражданином РФ, являются участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников. То же касается людей, признанных беженцами или получивших временное убежище в России.

Срок рассмотрения заявлений сокращается с 6 до 4 месяцев. Кроме того, вводится практика предоставления бессрочного вида на жительство.

Документ расширяет круг лиц, которые могут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание. Это право доступно иностранцам:

родившимся на территории РСФСР и состоявшим в прошлом в гражданстве СССР;

несовершеннолетним иностранцам, если один из родителей постоянно проживает в России;

имеющим родителя, сына или дочь с гражданством РФ и постоянно проживающего в стране;

признанным носителями русского языка;

подвергшимся незаконной депортации с территории Крымской АССР (это могут быть также их родственники);

не менее полугода работающим в РФ по профессии из перечня должностей иностранцев-квалифицированных специалистов.