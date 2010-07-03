Госдума упростит иностранцам получение вида на жительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госдума во втором чтении приняла законопроект об упрощении процедуры получения разрешения на временное проживание в РФ отдельным категориям иностранцев.

"Те, кто связан с нашей страной своими корнями и говорит на русском языке, у кого живут здесь родные, кто получил здесь образование и готов работать на благо России, не должны сталкиваться с бюрократической волокитой", – приведены слова председателя Госдумы Вячеслава Володина на сайте нижней палаты парламента.

Норма будет распространяться на тех, кто родился в России, состоит в браке с гражданином РФ, является участником программы по возвращению соотечественников, признан беженцем.

Ранее сообщалось, что Госдума рассматривает законопроект, который позволяет иностранным гражданам получить бессрочный вид на жительство в России. Сейчас его необходимо продлевать каждые пять лет.

В конце апреля Владимир Путин подписал постановление об упрощенном порядке получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР. А в мае стало известно, что кабмин рассмотрит упрощение получения вида на жительство для родившихся на территории РСФСР, высококвалифицированных специалистов и ряда других категорий иностранцев.

