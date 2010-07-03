Кабмин рассмотрит упрощение получения вида на жительство в России

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Российское правительство 7 мая рассмотрит законопроекты, которые упростят получение вида на жительство в России и разрешения на временное проживание. Об этом Дмитрий Медведев заявил на открытии заседания кабмина, передает ТАСС.

По словам премьер-министра, по документам срок рассмотрения заявлений сокращается с шести до четырех месяцев.

Законопроекты также расширят категории граждан, для которых предусмотрены упрощения. Это коснется людей, родившихся на территории РСФСР и имевших советское гражданство, и тех, кто был депортирован с территории Крымской АССР.

Помимо этого, вид на жительство получат рожденные в России дети, усыновленные иностранцами, высококвалифицированные специалисты и ряд других категорий.

Проекты законов также вводят бессрочный вид на жительство. Пока что срок составляет пять лет, после чего документ нужно продлевать.

В конце апреля Владимир Путин подписал постановление об упрощенном порядке получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР.

Вскоре на этих территориях образовались очереди из желающих получить российский паспорт. По новым правилам они могут подать копии ряда документов напрямую в миграционную службу без посещения нотариуса.

