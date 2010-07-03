В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт

У здания аппарата миграционной службы самопровозглашенной ДНР в Донецке образовались очереди из желающих получить российский паспорт. Там начался прием заявлений на получение российских паспортов по упрощенной процедуре. Об этом сообщает РИА Новости.
"Для удобства граждан Донецкой Народной Республики в процедуру оформления документов для получения паспорта Российской Федерации были внесены изменения", – цитирует сообщение ведомства Донецкое агентство новостей.
Так, по новым правила жители могут подать копии ряда документов на прямую в миграционную службу МВД ДНР без посещения нотариуса. К настоящему времени это единственное подразделение, которое принимает документы в упрощенном режиме. Однако уже с 7 мая все 33 территориальных подразделения Миграционной службы будут осуществлять консультации и производить прием документов.
Отмечается, что весь процесс рассмотрения заявки будет занимать около трех месяцев. При этом обратиться за российским паспортом можно будет, не отказываясь от гражданства России.
24 апреля 2019 года президент РФ подписал постановление об упрощенном порядке получения гражданства для лиц, которые постоянно проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Одновременно упрощается порядок приема в российское гражданство соотечественников – теперь они смогут подавать заявления о гражданстве не по месту регистрации, как того требует действующий закон, а по месту пребывания.
Поправки в закон "О гражданстве РФ", позволяющие украинцам становиться гражданами России в рамках упрощенной процедуры, был принят Госдумой в декабре 2018 года.
Ране сообщалось, что в планах России в ближайшие пять лет увеличить число граждан страны на 5–10 миллионов. Сделать это предполагается за счет мигрантов из Украины, Казахстана, Узбекистана и Молдавии.
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