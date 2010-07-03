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16:54

В России могут ввести бессрочный вид на жительство

власть общество

16:54

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет иностранным гражданам получить бессрочный вид на жительство в России. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Согласно обсуждаемым поправкам в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ", иностранцы получат возможность оформить бессрочный вид на жительство в России. Сейчас его необходимо продлевать каждые пять лет.

Кроме того, сроки рассмотрения заявлений от иностранных граждан, желающих получить разрешение на временное проживание, предлагают сократить с шести до четырех месяцев.

Законопроект также расширяет перечень категорий иностранцев, которые смогут получить разрешение на временное проживание без учета правительственных квот. В этот список могут войти родившиеся на территории России, беженцы из Украины, супруги граждан РФ, проживающие в стране, а также те, кто переселяется в Россию в соответствии с международными договорами о защите прав переселенцев.

Как отметили в Госдуме, расширится и круг лиц, имеющих право запросить вид на жительство сразу. Им не надо будет предварительно получать разрешения на временное проживание. В эту категорию попадут, в частности, люди, которые родились на территории РСФСР и имели советское гражданство, депортированные с территории Крымской АССР, их родственники по прямой линии. Этим правом также смогут воспользоваться иностранцы, близкие родственники которых – граждане РФ. "Те, кто связан с нашей страной своими корнями и говорит на русском языке, у кого живут здесь родные, кто получил здесь образование и готов работать на благо России, не должны сталкиваться с бюрократической волокитой", – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В конце апреля Владимир Путин подписал постановление об упрощенном порядке получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР. А в мае стало известно, что кабмин рассмотрит упрощение получения вида на жительство для родившихся на территории РСФСР, высококвалифицированных специалистов и ряда других категорий иностранцев.

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власть общество

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