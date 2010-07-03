В СПЧ рассказали о судьбе жителей Донбасса, получивших российские паспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 7000 жителей Донбасса получили российское гражданство по упрощенной схеме за первые три месяца действия указа. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, отметив, что еще 30 тысяч человек ждут решения по гражданству.

Председатель комиссии по миграционной политике Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Евгений Бобров рассказал, что происходит с новыми гражданами РФ после получения российских паспортов.

"Они в основном там остаются. Поток в Россию не увеличивается, а те, которые живут [уже в России], приобретают гражданство, им становится проще: больше возможностей для трудоустройства. Сколько было, столько и остается, а то, что они гражданство получают, не меняет состава населения. Те, которые там, они там с гражданством сидят какое-то время, а потом переедут, скорее всего. Им там не имеет значения, есть гражданство, нет гражданства, только что проще будет потом переехать", – сказал Бобров в разговоре с ИА "НСН".

Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощении получения гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР. 17 июля президент распространил действие указа на всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

Сообщалось также, что в миграционные подразделения МВД поступают заявления на получение гражданства России от бывших жителей Крыма и Севастополя, которые уехали за пределы полуострова до его воссоединения с Россией в 2014 году.

