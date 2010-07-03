Более 100 бывших крымчан попросили российское гражданство

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В миграционные подразделения МВД начали поступать первые заявления на получение гражданства РФ от бывших жителей Крыма и Севастополя, которые выехали за пределы полуострова до его присоединения к России в 2014 году.

"С соответствующими заявлениями обратились 125 человек", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы министерства. Рассмотрение документов осуществляется в срок до трех месяцев.

Президент России 24 апреля подписал указ, предусматривающий упрощенный порядок выдачи гражданства России жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. В упрощенном порядке российские паспорта также могут получить украинцы, родившиеся и постоянно проживавшие на территории Севастополя и Крыма и выехавшие за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также лица, подвергшиеся незаконной депортации с территории Крымской АССР.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Большинство жителей полуострова высказалось за воссоединение с РФ. Москва, в свою очередь, неоднократно указывала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и вопрос о статусе полуострова закрыт.

