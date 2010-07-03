ВСУ обстреляли Донбасс за несколько часов до перемирия

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Вооруженные силы Украины обстреляли город Первомайск самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

В результате погибла женщина. Еще семь человек получили ранения, в том числе ребенок, и были доставлены в больницу, сообщил Луганскинформцентр.

При этом отмечалось, что Первомайск был обесточен, а обстрел велся из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 миллиметров.

В ночь на воскресенье, 21 июля в Донбассе вступило в силу очередное перемирие, согласованное контактной группой на встрече в Минске, передает "Комсомольская правда".

Одобренные 17 июля договоренности формально включают в себя запрещение любого ведения огня, а также ответственность лиц за нарушение режима тишины.

До этого в Донбассе действовало весеннее перемирие от 8 марта. Оно было сорвано в первую же ночь со стороны ВСУ.

Конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть на Украине и объявили о создании ДНР и ЛНР. В ответ Киев ввел полную блокаду региона.

16 июля украинские военные случайно уничтожили позиции своих сослуживцев в Донбассе, пытаясь применить новый вид вооружения.