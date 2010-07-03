Бойцы ВСУ по ошибке уничтожили позиции своих войск в Донбассе

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Украинские военные 35-й бригады ВСУ случайно уничтожили позиции своих сослуживцев в Донбассе, пытаясь применить новый вид вооружения.

Как сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, они использовали установки разминирования "УР-77".

По его словам, военные запустили снаряд без тормозного каната. В полете у него отказал двигатель, и заряд мощностью до полутонны упал на позиции украинских военнослужащих.

В результате погибли три человека, еще 11 получили ранения и ожоги различной степени тяжести, передает газета "Аргументы и факты".

Ранее военнослужащий ВСУ в Донбассе открыл огонь по боевикам из националистического подразделения "Азов" (запрещен в РФ) из-за идеологических разногласий.