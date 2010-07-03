В ДНР сообщили об убийстве военными ВСУ своего командира

Фото: Efrem Lukatsky/AP/TASS

Украинские военнослужащие в Донбассе отказались идти на боевую операцию в составе диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) и застрелили своего командира.

Как заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, офицер 88-го батальона бригады капитан Голик пытался заставить солдат выполнить приказ вышестоящего руководства.

По словам Безсонов, подчиненные Голика отказались выполнять приказ, мотивируя это результатом прошлой провальной вылазки и потерей личного состава, передает РИА Новости.

Командир решил призвать подчиненных к совести, потом перешел к угрозам военным трибуналом и тюремным заключением. В ходе перепалки один военнослужащий выстрелил Голика из автомата.

Безсонов также указал, что 35-й бригады ВСУ Николай Палас, который отдал приказ, представил смерть капитана как боевую потерю в результаты обстрелов со стороны ДНР, чтобы избежать уголовной ответственности.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в феврале того же года, и объявили о создании ДНР и ЛНР.

Ополченцы самопровозглашенных республик ранее неоднократно сообщали о случаях подрыва на минах, установленных украинскими силовиками, самих бойцов Вооруженных силах Украины во время неудачных вылазок.