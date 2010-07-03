Кадры с места гибели пулеметчицы ВСУ "Ведьмы" появились в Сети

Фото: vk.com/Яна Червоная

Кадры с места гибели пулеметчицы Вооруженных сил Украины (ВСУ) Яны Червоной с позывным Ведьма появились в Сети.

Фотографии опубликованы в одном из сообществ в Facebook, передает РИА Новости. "Так выглядит смерть", – говорится в сообщении.

На снимках показан разрушенный артиллерийским огнем блиндаж, где погибла "Ведьма" и ее сослуживец Александр Милютин.

2 апреля о кончине Червоной лично сообщил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, "Ведьма" погибла после прямого попадания мины в блиндаж.

Отмечается, что Червоная воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина" с сентября 2016 года.