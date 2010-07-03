Порошенко сообщил о гибели пулеметчицы "Ведьмы"

Фото: vk.com/Яна Червоная

В Донбассе взрывом мины убита пулеметчица ВСУ с позывным "Ведьма". Об этом у себя в Facebook сообщил Петр Порошенко.

По словам украинского лидера, это произошло во время обстрела позиций 54-й отдельной механизированной бригады из минометов.

"Знал Яну как волонтера и веселого человека. Не могу поверить…", – написал Порошенко.

По информации СМИ, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина".

Ранее Порошенко вместе с шоуменом и лидером партии "Слуга народа" Владимиром Зеленским вышли во второй тур выборов президента страны.