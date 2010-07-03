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09:38

Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов

за рубежом политика

09:38

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Фото: ТАСС

Шоумен и лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский и действующий глава Украины Петр Порошенко после обработки свыше 97% протоколов гарантированно проходят во второй тур выборов президента страны.

По информации ЦИК, другие кандидаты утратили такую возможность при любых результатах подсчета голосов в еще не обработанных протоколах.

За Зеленского отдали голоса 30,26% избирателей, за Порошенко – 15,92%. За ними с 13,38% следует лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Это значит, что даже после обработки 100% протоколов ситуация не изменится.

Первый тур выборов президента состоялся на Украине 31 марта. Второй тур запланирован на 21 апреля.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев не исключил, что Россия не признает результаты выборов, так как избирателей на юго-востоке страны искусственно отстранили от голосования.

Зеленский заявил, что у Владимира Путина при встрече в первую очередь спросил бы о компенсации за Крым. Он подчеркнул, что встретится с российским лидером только после возвращения полуострова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что тема Крыма навсегда закрыта.

Он также отметил, что Кремль следит за ходом выборов на Украине. При этом в Кремле полагают, что пока преждевременно делать выводы.

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