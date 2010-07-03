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14:15

Кремль отреагировал на заявление экс-сотрудника СБУ о работе на спецслужбы РФ

власть политика

14:15

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Фото: www.youtube.com

Кремль не стал комментировать заявление экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова о работе на российские спецслужбы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что "не располагает какой-либо информацией" касательно его высказываний.

25 марта экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказал на пресс-конференции в Москве, что после событий на "майдане" стал сотрудничать с российскими спецслужбами. Он якобы передавал Москве сведения из АТО, а также сообщил о тайной тюрьме на территории аэродрома Мариуполя, уточняет ТАСС.

Кроме того, Прозоров рассказал, что украинские власти создали коррупционную вертикаль в Донбассе, организовав нелегальное перемещение через линию разграничения различных товаров.

Экс-сотрудник СБУ также утверждает, что администрация президента Украины Петра Порошенко знала, что над Донбассом будет сбит самолет авиакомпании Malasia Airlines.

Авиакатастрофа произошла 17 июля 2014 года – погибли 298 человек. Киев возложил ответственность за крушение лайнера на Россию. Якобы Москва передала ополченцам ЗРК "Бук", с помощью которого был сбит самолет. Российские власти неоднократно отрицали свою причастность к авиакатастрофе.

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