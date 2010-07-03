Россия отказалась отправлять наблюдателей на выборы на Украину

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россия не станет направлять наблюдателей на выборы на Украине, чтобы не подвергать их угрозе преследования. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

"На днях стало известно, что ЦИК Украины приняла нелегитимное решение – отказала БДИПЧ ОБСЕ в аккредитации 24 граждан России в составе миссии Бюро по наблюдению за президентскими выборами в этой стране", – указано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что подобная политика украинской стороны является дискриминационной. В складывающихся условиях Москва "вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину" с целью обеспечить их безопасность.

В феврале 2019 года депутаты Верховной рады приняли закон о недопуске наблюдателей из РФ на Украину. После этого спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер указал, что наблюдателей из России можно допустить к работе на выборах, если они войдут в состав миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

В конце января глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что ведомство не будет регистрировать российских наблюдателей. Он напомнил, что аналогичным правом обладает ЦИК страны.

Эти инициативы раскритиковали в Совете Федерации. Член комитета по международным делам Сергей Цеков заявил, что наблюдатели не находятся под чьим-либо контролем и обладают независимостью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, выразил мнение, что дискриминация по отношению к наблюдателям из России снизит легитимность голосования.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов.