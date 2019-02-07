В Совфеде отреагировали на заявление Волкера по наблюдателям из России

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Украина должна сделать все для того, чтобы наблюдатели из России смогли принять участие в выборах президента страны. С таким заявлением выступил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя высказывания спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

Ранее американский чиновник заявил, что российских наблюдателей допустят к работе на выборах при условии, что они войдут в состав миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

"Волкер все время "радует" нас различными, но совершенно странными заявлениями. Для того чтобы приехать в качестве наблюдателей на Украину, мы должны "доказывать" свою приверженность неким демократическим принципам. Прежде всего Украина должна доказывать свою приверженность этим принципам", – заявил Цеков в беседе с RT.

Сенатор добавил, что действующие нормы и международные стандарты не запрещают работать россиянам на выборах президента Украины. Он напомнил, что наблюдатели не находятся под чьим-либо контролем и обладают независимостью.

"Волкер предлагает, чтобы мы действовали под каким-то контролем... Он большой оригинал, ни разу не слышал от него реальных и правильных предложений, которые привели бы к реальному порядку на Украине и окончанию войны в Донбассе", – резюмировал Цеков.

4 февраля первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко сообщила о внесении на рассмотрение парламента законопроекта о недопуске наблюдателей из России на выборы президента страны. Она объяснила необходимость законодательного запрета тем, что ОБСЕ планирует включить в свою мониторинговую миссию российских граждан.

В конце января глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что ведомство не будет регистрировать российских наблюдателей на выборах президента Украины. Он напомнил, что аналогичным правом обладает ЦИК страны и выразил надежду, что комиссия последует примеру МИД страны.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. По последним данным соцопросов, рейтинг кандидатов возглавляет шоумен Владимир Зеленский — 19% голосов избирателей. Далее следуют лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (18,2%) и действующий глава государства Петр Порошенко (15,1%).