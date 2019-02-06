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17:07

Захарова возложила на Порошенко вину за бедность украинцев

власть политика

17:07

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Ответственность за экономические и финансовые потери украинского народа лично несет президент страны Петр Порошенко. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее Порошенко обвинил российские власти в падении уровня благосостояния населения Украины. Он заявил, что Россия закрыла свои рынки для украинских товаров, а также перестала поставлять газ. По словам украинского лидера, обе проблемы удалось решить: товары пошли на рынок Евросоюза, а газовый конфликт был урегулирован в международном арбитраже.

"Петр Алексеевич (Порошенко — Прим. ред.) осатанел, по всей видимости — в здравом уме так даже врать не получится", — отреагировала на заявление украинского президента Захарова.

Она напомнила, что именно Киев стал инициатором разрыва отношений с Москвой. В частности, по приказу Порошенко Украина прекратила сотрудничество с Россией в сфере ВТС, отказалась от проекта по строительству третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС, а также свернула программу экономического сотрудничества и отказалась от межотраслевой кооперации.

"Все это время Порошенко лично руководил уничтожением российско-украинских хозяйственных связей, что и привело к колоссальным экономическим и финансовым потерям украинского народа", — приводятся слова Захаровой на странице МИД России в Facebook.

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