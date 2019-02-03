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08:56

На Украине призвали строить отношения с РФ при помощи графитовых бомб

за рубежом политика

08:56

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Фото: ТАСС/Степан Петренко

Кандидат в президенты Украины, бывший депутат Верховной рады Инна Богословская предложила выстраивать отношения с Россией при помощи графитовых бомб, сообщает РИА Новости.

Свою идею политик озвучила во время дебатов. По ее словам, создание графитовых бомб – это один из пунктов ее "стратегии" в отношении Москвы.

"Графитовые бомбы – то, что на сегодня является вызовом, который получил поддержку в международных отношениях. Они не запрещены, и это наш путь", – заявила Богословская. Она подчеркнула, что Украине нужно быстрее перейти к быстрому производству новых типов оружия.

Также она предлагает, чтобы украинские политики в обязательном порядке декларировали свои бизнес-активы в России. Помимо этого, в ее "стратегии" усиление экономических санкций против Москвы.

Графитовая бомба – условное обозначение бомбы, содержащей графитовые нити. При взрыве они рассеиваются. При их попадании на линии электропередач или на электроподстанции происходит короткое замыкание, выход из строя подключенных приборов и паралич энергосистем в заданном районе.

Выборы президента на Украине пройдут 31 марта. ЦИК зарегистрировала уже свыше 20 кандидатов, среди которых действующий президент Петр Порошенко, комик Владимир Зеленский и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

за рубежом политика

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