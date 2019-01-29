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16:34

Порошенко заявил о необходимости холодного мира с Россией

политика

16:34

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Фото: ТАСС/Zuma

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что стране нужен мир с Россией. Об этом он сказал на форуме в Киеве.

"Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны", – приводит слова Порошенко РИА Новости.

Украинский лидер назвал тему войны и мира одной из главных на предстоящих в марте президентских выборах, потому что люди будут выбирать не только президента, но и верховного главнокомандующего.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников считает, что заявление Порошенко связано с приближением голосования. "Чем ближе выборы, тем чаще он будет выделывать подобные пируэты. У меня к нему доверия нет", – заявил Калашников RT. При этом он поприветствовал миролюбивые слова Порошенко, но подчеркнул, что "не верит ни одному его слову".

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Порошенко обвинил Россию в подготовке вмешательства в голосование и пообещал минимизировать российское влияние.

политика

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