Россию попросили отправить краткосрочных наблюдателей на украинские выборы

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РФ получила запрос от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, связанный с отправкой краткосрочных наблюдателей на украинские президентские выборы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенный комментарий МИД РФ.

В дипломатическом ведомстве уточнили, что намерены принять приглашение БДИПЧ. Кандидатуры от России в состав краткосрочного компонента миссии будут командированы на Украину к 31 марта.

Отмечается, что гражданам РФ предоставят все условия для выполнения функций международного наблюдения.

Ранее МИД России отказался от направления своих представителей в миссии долгосрочных наблюдателей на выборы президента Украины из соображений безопасности.

В начале января глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что россиян не пустят на выборы президента Украины. Министр отметил, что написал письмо директору Бюро по демократическим институтам и правам человека Ингибьергу Сольруну Гисладоттиру, обозначив свои условия.