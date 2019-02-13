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17:01

Россию попросили отправить краткосрочных наблюдателей на украинские выборы

политика

17:01

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Фото: depositphotos/mariakarabella

РФ получила запрос от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, связанный с отправкой краткосрочных наблюдателей на украинские президентские выборы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенный комментарий МИД РФ.

В дипломатическом ведомстве уточнили, что намерены принять приглашение БДИПЧ. Кандидатуры от России в состав краткосрочного компонента миссии будут командированы на Украину к 31 марта.

Отмечается, что гражданам РФ предоставят все условия для выполнения функций международного наблюдения.

Ранее МИД России отказался от направления своих представителей в миссии долгосрочных наблюдателей на выборы президента Украины из соображений безопасности.

В начале января глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что россиян не пустят на выборы президента Украины. Министр отметил, что написал письмо директору Бюро по демократическим институтам и правам человека Ингибьергу Сольруну Гисладоттиру, обозначив свои условия.

политика

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