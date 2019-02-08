Дискриминация по отношению к наблюдателям из России на выборах президента Украины снизит легитимность голосования. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что это должно быть очевидно для всего мирового сообщества.
"Дискриминационные меры в отношении наблюдателей одной из стран или группы стран приводят к понижению уровня легитимности. Это совершенно очевидный факт", – сказал пресс-секретарь главы государства.
Ранее Елизавета Борисова из Российского общественного института избирательного права и Кристина Богданова из Российского фонда свободных выборов заявили, что поедут как наблюдатели на выборы президента Украины. Выбор наблюдателей объясняется сложностями со въездом на Украину российских мужчин от 16 до 60 лет. Россиянки намерены поехать по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.
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