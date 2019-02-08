Российские наблюдатели поедут на украинские выборы вопреки запрету

Елизавета Борисова из Российского общественного института избирательного права и Кристина Богданова из Российского фонда свободных выборов станут наблюдателями на украинских выборах президента. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на свои дипломатические источники.
Выбор наблюдателей объясняется сложностями со въездом на Украину российских мужчин от 16 до 60 лет.
Отмечается, что представительницы РФ намерены вопреки введенному Киевом запрету поехать по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.
Ранее депутат Госдумы Адальби Шхагошев заявил, что принятый Верховной радой закон о недопуске наблюдателей из России на Украину подвергает сомнению деятельность миссии ОБСЕ, обеспечивающей наблюдение за выборами. Он добавил, что нынешний украинский лидер Петр Порошенко стремиться продлить свою нелигитимную власть.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.