Российские наблюдатели поедут на украинские выборы вопреки запрету

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Елизавета Борисова из Российского общественного института избирательного права и Кристина Богданова из Российского фонда свободных выборов станут наблюдателями на украинских выборах президента. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на свои дипломатические источники.

Выбор наблюдателей объясняется сложностями со въездом на Украину российских мужчин от 16 до 60 лет.

Отмечается, что представительницы РФ намерены вопреки введенному Киевом запрету поехать по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Ранее депутат Госдумы Адальби Шхагошев заявил, что принятый Верховной радой закон о недопуске наблюдателей из России на Украину подвергает сомнению деятельность миссии ОБСЕ, обеспечивающей наблюдение за выборами. Он добавил, что нынешний украинский лидер Петр Порошенко стремиться продлить свою нелигитимную власть.