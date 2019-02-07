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18:55

Закон о недопуске наблюдателей из РФ на Украину оценили в Госдуме

политика

18:55

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Фото: depositphotos/mariakarabella

Принятый депутатами Верховной рады закон о недопуске наблюдателей из России на Украину подвергает сомнению деятельность миссии ОБСЕ, обеспечивающей наблюдение за выборами. В этом уверен член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, передает RT.

Парламентарий отметил, что действующий президент Украины Петр Порошенко пришел к власти нелегитимно. Запрет россиянам работать в качестве наблюдателей на выборах главы государства депутат назвал шансом политика нелегитимно продлить свою власть.

"Это совершенно неправомерно. Но правомерности мы на Украине и не ищем", – сказал Шхагошев.

Депутат полагает, что Украина должна наоборот быть заинтересована в присутствии наблюдателей из РФ. "Они явно уже готовятся к тому, что выборы будут совсем не прозрачными", – добавил представитель комитета Госдумы.

Ранее сенатор Сергей Цеков заявил, что Украина должна сделать все участия наблюдателей из России в выборах президента страны. Он пояснил, что наблюдатели не находятся под чьим-либо контролем и обладают независимостью.

политика

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