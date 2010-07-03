Украинский депутат оценил последствия потери транзита российского газа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Потерей не менее трех–пяти миллиардов долларов обернется для Украины утрата транзита газа и нефти. В этом убежден депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

В эфире телеканала "112 Украина", парламентарий отметил, что, если труба окажется пустой, Киеву будет не на чем зарабатывать. По его словам, политикам стоит договориться с Москвой.

Действие упомянутого Рабиновичем контракта заканчивается 1 января 2020 года. К новому соглашению стороны пока не пришли. Обсуждение планируемого транзитного договора намечено на май.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады.

"До 5 миллиардов долларов они все-таки загнули, столько Киев не получал. Конечно, это будет большой удар для страны, потому что источников дохода у нее сейчас не очень много, тем более таких, когда ничего не надо делать", – сказал эксперт. Он также отметил, что пока разговоры про отсутствие транзитного договора преждевременны.

В конце прошлой недели Дмитрий Медведев и Алексей Миллер встретились с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и председателем политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком. Глава "Газпрома" выразил готовность продлить контракт компании на транзит газа через Украину в Европу. В свою очередь, Медведев призвал Киев к действиям в газовой сфере.