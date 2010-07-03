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21:27

Медведев призвал Украину к действиям в газовой сфере

власть политика экономика

21:27

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Фото: ТАСС/Екатерина Штукина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что РФ не видит серьезных сигналов от украинских властей по дальнейшим шагам в газовой сфере.

По его словам, отношения между двумя странами в глубоком кризисе. "В этом году истекает срок действия соглашения в газовой сфере и необходимо определиться, что делать дальше. Пока мы каких-то серьезных сигналов от действующих властей на Украине на эту тему не имеем", – написал премьер в микроблоге в Twitter.

Ранее Медведев и глава "Газпрома" Алексей Миллер провели встречу с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и политиком Виктором Медведчуком. Миллер сказал, что "Газпром" готов к переговорам о поставках газа на Украину, а также к продлению контракта на транзит газа через Украину на основании действующего.

Ситуацию в экономике Украины Медведев назвал "безрадостной". По его мнению, это результат действий нынешних властей в Киеве.

Украина перестала закупать газ у России в 2015 году и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.

власть политика экономика

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