Медведев обсудил с Бойко и Медведчуком газовое взаимодействие РФ и Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и главой политического совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком. Они обсудили газовое взаимодействие РФ и Украины.
Несмотря на то, что срок действия соглашений в газовой сфере в этом году истекает, украинские власти не дают сигналов насчет обсуждения дальнейших шагов, отметил Медведев. "Пока мы каких-то серьезных сигналов от действующих властей на Украине не имеем", – цитирует ТАСС российского премьера.
Он предложил обсудить торговую составляющую и экономическую кооперацию. Медведев признал, что в последние годы отношения по этим сферам серьезно деградировали. Он добавил, что, вопреки политических трудностям, компании обеих стран продолжают взаимодействовать.
"В то же время совершенно очевидно, что сотрудничество в этой сфере с Российской Федерацией, сотрудничество между украинскими и российскими компаниями, все равно имеет очень большое значение для развития экономики, да и для жизни людей", – заключил премьер.
Ситуацию в экономике Украины он назвал "безрадостной". По его мнению, это итог действий нынешних властей в Киеве.
Владимир Путин на этой неделе сказал, что Москва начнет налаживать отношения с Киевом, когда на Украине восторжествует здравый смысл и появятся условия для развития связей между государствами. Он надеется, что волна предвыборных инцидентов на Украине, "замешанная на русофобии", схлынет.
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