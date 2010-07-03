Медведев обсудил с Бойко и Медведчуком газовое взаимодействие РФ и Украины

Фото: ТАСС/Екатерина Штукина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и главой политического совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком. Они обсудили газовое взаимодействие РФ и Украины.

Несмотря на то, что срок действия соглашений в газовой сфере в этом году истекает, украинские власти не дают сигналов насчет обсуждения дальнейших шагов, отметил Медведев. "Пока мы каких-то серьезных сигналов от действующих властей на Украине не имеем", – цитирует ТАСС российского премьера.

Он предложил обсудить торговую составляющую и экономическую кооперацию. Медведев признал, что в последние годы отношения по этим сферам серьезно деградировали. Он добавил, что, вопреки политических трудностям, компании обеих стран продолжают взаимодействовать.

"В то же время совершенно очевидно, что сотрудничество в этой сфере с Российской Федерацией, сотрудничество между украинскими и российскими компаниями, все равно имеет очень большое значение для развития экономики, да и для жизни людей", – заключил премьер.

Ситуацию в экономике Украины он назвал "безрадостной". По его мнению, это итог действий нынешних властей в Киеве.

Владимир Путин на этой неделе сказал, что Москва начнет налаживать отношения с Киевом, когда на Украине восторжествует здравый смысл и появятся условия для развития связей между государствами. Он надеется, что волна предвыборных инцидентов на Украине, "замешанная на русофобии", схлынет.