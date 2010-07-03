Стало известно, когда Россия наладит отношения с Украиной

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Владимир Путин заявил, что Москва начнет налаживать отношения с Киевом после того, как на Украине восторжествует здравый смысл и будут созданы условия для развития связей между государствами. Об этом российский лидер заявил на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.

"Надеюсь, что эта волна предвыборных различных ситуаций и комбинаций на Украине, которые сейчас мы наблюдаем, замешанная на русофобии, схлынет, и будут созданы хоть какие-то условия для развития межгосударственных связей", – приводит слова Путина РИА Новости.

Президент отметил, что народы России и Украины никогда не ссорились и на данный момент не находятся в ссоре.

"У нас непонимание только с руководством сегодняшней Украины, с которыми вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата в развитии наших отношений. То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь и недоумение", – отметил он.

По словам Путина, украинцы, находясь в России, ни в чем не чувствуют себя ущемленными.

Президент Украины Петр Порошенко ранее выступил с обещанием вернуть Крым в состав страны после выборов главы государства, которые пройдут 31 марта.

Украинский лидер написал в социальной сети, что страна "ни на какие торги, ни на какие закулисные договоренности не пойдет". Также он выразил мнение, что Кремль рассчитывает, что новая украинская власть "приползет на коленях и подарит Крым".