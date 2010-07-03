В Крыму обвинили Порошенко в лицемерии из-за обещания вернуть Крым

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Предвыборные обещания президента Украины Петра Порошенко вернуть Крым являются лицемерием. С таким заявлением в беседе с РИА Новости выступил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Ранее Порошенко заявил, что Киев не пойдет ни на какие торги и подковерные договоренности, и Крым "обязательно будет возвращен Украине". По его словам, Москва якобы рассчитывает, что на выборах будет избран любой другой кандидат, кроме него, и новая украинская власть "приползет на коленях и подарит ей Крым".

"Именно Порошенко был свидетелем того, что происходило в Крыму в дни начала "крымской весны". Тогда он был в Крыму и видел народный подъем. Он видел, как люди настроены на проведение референдума. Он замечательный свидетель всего этого дела", – указал Фикс.

Депутат напомнил, что Порошенко посещал в Крым в феврале 2014 года и пытался добиться встречи с региональными властями. В результате он был вынужден бежать с полуострова.

"Крымчане его встретили, проводили замечательно, такси ему дали", – отметил парламентарий.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Большинство жителей полуострова высказалось за воссоединение с РФ. Украинские власти не признали итогов референдума и по-прежнему считают Крым своей территорией.

