В Крыму обвинили Порошенко в лицемерии из-за обещания вернуть Крым

Предвыборные обещания президента Украины Петра Порошенко вернуть Крым являются лицемерием. С таким заявлением в беседе с РИА Новости выступил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Ранее Порошенко заявил, что Киев не пойдет ни на какие торги и подковерные договоренности, и Крым "обязательно будет возвращен Украине". По его словам, Москва якобы рассчитывает, что на выборах будет избран любой другой кандидат, кроме него, и новая украинская власть "приползет на коленях и подарит ей Крым".
"Именно Порошенко был свидетелем того, что происходило в Крыму в дни начала "крымской весны". Тогда он был в Крыму и видел народный подъем. Он видел, как люди настроены на проведение референдума. Он замечательный свидетель всего этого дела", – указал Фикс.
Депутат напомнил, что Порошенко посещал в Крым в феврале 2014 года и пытался добиться встречи с региональными властями. В результате он был вынужден бежать с полуострова.
"Крымчане его встретили, проводили замечательно, такси ему дали", – отметил парламентарий.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Большинство жителей полуострова высказалось за воссоединение с РФ. Украинские власти не признали итогов референдума и по-прежнему считают Крым своей территорией.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.