ЕС вновь отказался признать итоги референдума в Крыму

Евросоюз распространил заявление по случаю пятилетней годовщины референдума в Крыму. В документе подтверждается политика непризнания его итогов, передает РИА Новости.
В заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини от имени ЕС также говорится о дальнейшем применении санкций против России.
"ЕС вновь призывает государства-члены ООН рассмотреть вопрос о принятии аналогичных мер непризнания в соответствии с резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи", – говорится в заявлении.
Как отмечается, страны Евросоюза считают события, которые произошли на полуострове пять лет назад, "прямым вызовом международной безопасности". Эти события, по мнению европейских политиков, привели к напряженности в Керченском проливе, а также Азовском море.
В заявлении ЕС призвал российские власти освободить задержанных украинских моряков, а также обеспечить беспрепятственный и свободный проход всех судов через Керченский пролив.
25 ноября прошлого года три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу, войдя в Керченский пролив. Они опасно маневрировали и игнорировали требования пограничников. Пограничники РФ задержали нарушителей, в результате под стражей оказались 24 военных.
Владимир Путин назвал инцидент заранее спланированной провокацией, связанной с низким рейтингом действующего президента Украины перед новыми выборами.
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