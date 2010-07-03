ЕС вновь отказался признать итоги референдума в Крыму

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Евросоюз распространил заявление по случаю пятилетней годовщины референдума в Крыму. В документе подтверждается политика непризнания его итогов, передает РИА Новости.

В заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини от имени ЕС также говорится о дальнейшем применении санкций против России.

"ЕС вновь призывает государства-члены ООН рассмотреть вопрос о принятии аналогичных мер непризнания в соответствии с резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи", – говорится в заявлении.

Как отмечается, страны Евросоюза считают события, которые произошли на полуострове пять лет назад, "прямым вызовом международной безопасности". Эти события, по мнению европейских политиков, привели к напряженности в Керченском проливе, а также Азовском море.

В заявлении ЕС призвал российские власти освободить задержанных украинских моряков, а также обеспечить беспрепятственный и свободный проход всех судов через Керченский пролив.

25 ноября прошлого года три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу, войдя в Керченский пролив. Они опасно маневрировали и игнорировали требования пограничников. Пограничники РФ задержали нарушителей, в результате под стражей оказались 24 военных.

Владимир Путин назвал инцидент заранее спланированной провокацией, связанной с низким рейтингом действующего президента Украины перед новыми выборами.