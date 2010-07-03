В Госдуме предложили взыскать с Киева убытки за украинский период Крыма

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что нужно обязать Украину компенсировать Крыму экономические потери от нахождения в ее составе. Сделать это, по словам председателя нижней палаты парламента, можно с помощью европейских парламентских структур, передает ТАСС.
Володин поручил профильным комитетам совместно с Госсоветом Крыма выяснить, сколько потеряла экономика полуострова за счет политики, которую насаждал Киев, а также "сколько потерял народ, какие права были нарушены".
"Через наши европейские парламентские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет", – заключил спикер Госдумы, после чего в зале раздались аплодисменты.
Свое предложение Володин озвучил на первом совместном заседании Совета Думы и Госсовета Крыма, приуроченном к пятилетию воссоединения полуострова с Россией.
В состав РФ полуостров вошел по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. Договор между страной и новым субъектом был подписан спустя два дня. Киев не признает воссоединение Крыма с Россией, утверждая, что референдум противоречит украинской конституции.
На прошлой неделе Конгресс США запретил признавать Крым российским. Согласно постановлению, федеральные департаменты и агентства не могут предпринимать какие-либо действия или оказывать какую-либо помощь, которая бы подразумевала признание полуострова частью РФ.
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