Конгресс США запретил признавать Крым российским

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Комитет конгресса США по иностранным делам единогласно одобрил законопроект о запрете признания Крыма российским, сообщает RT.

Согласно постановлению, федеральным департаментам и агентствам запрещено предпринимать какие-либо действия или оказывать какую-либо помощь, которая бы подразумевала признание Крыма частью РФ.

Президент США может отказаться от данного запрета лишь в том случае, если "решит, что это важно для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за вхождение в состав России.

Ранее Канцлер ФРГ Ангела Меркель отвергла предложение вице-президента США Майкла Пенса направить военные корабли ФРГ через Керченский пролив, чтобы продемонстрировать России жесткую позицию Запада.