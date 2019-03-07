Меркель отказала США в отправке кораблей в Керченский пролив

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель отвергла предложение вице-президента США Майкла Пенса направить военные корабли ФРГ через Керченский пролив, чтобы продемонстрировать России жесткую позицию Запада.

По данным агентства Bloomberg, Пенс предложил направить военные корабли через пролив во время встречи 16 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности.

Меркель дала понять, что готова рассмотреть возможность однократного проведения маневров совместно с Францией. Однако в итоге канцлер ФРГ отвергла предложение.

Отмечается, что она сослалась на позицию президента Украины Петра Порошенко, который счел такую меру недостаточной.

При этом руководство Франции отказалось направить военные корабли в Керченский пролив, так как сочло идею ненужной провокацией.

25 ноября 2018 года крымское погрануправление ФСБ заявило, что корабли ВМС Украины нарушили конвенции ООН по морскому праву и без уведомления пересекли границу РФ.

Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения границы России возбуждено уголовное дело, члены экипажа были арестованы.

Владимир Путин назвал действия украинской стороны провокацией и отметил, что таким образом Порошенко хочет повысить свой рейтинг перед президентскими выборами.