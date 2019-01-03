В Крыму ответили на слова Киева о проходе кораблей через Керченский пролив

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал слова советника президента Украины Юрия Бирюкова о том, что Киев продолжит отправлять корабли через Керченский пролив.
"Говоря о военных кораблях... Их уже не осталось у украинского флота. Те судна, которые сегодня арестованы, наверное, и были его флагманами. Посылать им уже некого и нечего", – цитирует его RT.
По словам Ганжары, украинские моряки деморализованы после случившегося. Он подчеркнул, что военные корабли будет сложно увидеть в Керченском проливе.
"Если украинская сторона будет запрашивать в установленном с точки зрения морского и международного права порядке разрешение на пересечение Керченского пролива и проход украинских кораблей под Керченским мостом, с нашей стороны это не вызовет вопросов", – заключил депутат.
Советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что украинские военные в следующий раз при прохождении Керченского пролива могут взять на борт международных наблюдателей. Согласно международным договоренностям, украинские военные корабли имеют право беспрепятственного прохода из Черного в Азовское море и наоборот, отметил он.
"Да, мы продолжим это делать, независимо от того, нравится это россиянам или нет. Мы и дальше будем это делать", – подчеркнул Бирюков.
25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря РФ, и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли задержали, а моряков арестовали. Владимир Путин полагает, что это было рассчитано на обострение ситуации в преддверии выборов на Украине.
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