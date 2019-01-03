Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

21:11

В Крыму ответили на слова Киева о проходе кораблей через Керченский пролив

политика

21:11

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал слова советника президента Украины Юрия Бирюкова о том, что Киев продолжит отправлять корабли через Керченский пролив.

"Говоря о военных кораблях... Их уже не осталось у украинского флота. Те судна, которые сегодня арестованы, наверное, и были его флагманами. Посылать им уже некого и нечего", – цитирует его RT.

По словам Ганжары, украинские моряки деморализованы после случившегося. Он подчеркнул, что военные корабли будет сложно увидеть в Керченском проливе.

"Если украинская сторона будет запрашивать в установленном с точки зрения морского и международного права порядке разрешение на пересечение Керченского пролива и проход украинских кораблей под Керченским мостом, с нашей стороны это не вызовет вопросов", – заключил депутат.

Советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что украинские военные в следующий раз при прохождении Керченского пролива могут взять на борт международных наблюдателей. Согласно международным договоренностям, украинские военные корабли имеют право беспрепятственного прохода из Черного в Азовское море и наоборот, отметил он.

"Да, мы продолжим это делать, независимо от того, нравится это россиянам или нет. Мы и дальше будем это делать", – подчеркнул Бирюков.

25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря РФ, и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли задержали, а моряков арестовали. Владимир Путин полагает, что это было рассчитано на обострение ситуации в преддверии выборов на Украине.

политика

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика