Стала известна позиция США по украинским кораблям в Керченском проливе

Соединенные Штаты Америки не будут вновь помогать украинскому лидеру Петру Порошенко в случае, если корабли ВМС страны повторно войдут в Керченский пролив. Об этом сообщает издание "Страна.ua", ссылаясь на источник из числа американских экспертов.
В материале сказано, что повторение инцидента не поддержит и Европейский союз, поскольку это может спровоцировать раскол позиции по России.
Отмечается, что Порошенко отказали в довольно жесткой форме. Помимо этого, администрация американского президента Дональда Трампа может публично осудить новую провокацию киевских властей.
По данным источника, ракетный эсминец "Дональд Кук" отправили в морской порт Одессы, чтобы президент Украины мог говорить об "американской поддержке на море".
25 ноября 2018 года три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу, войдя в Керченский пролив. Они опасно маневрировали и игнорировали требования пограничников. Пограничники РФ задержали нарушителей, в результате под стражей оказались 24 военных.
Владимир Путин назвал инцидент заранее спланированной провокацией, связанной с низким рейтингом действующего президента Украины перед новыми выборами.
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