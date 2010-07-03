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10:59

Стала известна позиция США по украинским кораблям в Керченском проливе

политика за рубежом

10:59

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Фото: ТАСС/Пресс-служба ПУ ФСБ по Республике Крым

Соединенные Штаты Америки не будут вновь помогать украинскому лидеру Петру Порошенко в случае, если корабли ВМС страны повторно войдут в Керченский пролив. Об этом сообщает издание "Страна.ua", ссылаясь на источник из числа американских экспертов.

В материале сказано, что повторение инцидента не поддержит и Европейский союз, поскольку это может спровоцировать раскол позиции по России.

Отмечается, что Порошенко отказали в довольно жесткой форме. Помимо этого, администрация американского президента Дональда Трампа может публично осудить новую провокацию киевских властей.

По данным источника, ракетный эсминец "Дональд Кук" отправили в морской порт Одессы, чтобы президент Украины мог говорить об "американской поддержке на море".

25 ноября 2018 года три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу, войдя в Керченский пролив. Они опасно маневрировали и игнорировали требования пограничников. Пограничники РФ задержали нарушителей, в результате под стражей оказались 24 военных.

Владимир Путин назвал инцидент заранее спланированной провокацией, связанной с низким рейтингом действующего президента Украины перед новыми выборами.

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