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11:37

Эсминец США зашел в одесский порт

за рубежом

11:37

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Фото: ТАСС/Imago

Американский ракетный эсминец Donald Cook обосновался в морском торговом порту Одессы. По данным местного издания "Думская", корабль останется в городе до 27 февраля.

Отмечается, что в черноморском регионе эсминец находится с 19 февраля. Его задача – проведение операций по обеспечению безопасности на море.

К настоящему времени экипаж корабля уже поучаствовал в учениях с турецким фрегатом TCG Faith. Следующие маневры планируется провести и с украинскими кораблями.

Заход американского эсминца, контролируемого российскими кораблями, в Черное море стал вторым за год. В конце января он провел пять дней в порту грузинского Батуми.

за рубежом

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