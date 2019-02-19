США направили эсминец "Дональд Кук" в Черное море

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Эсминец ВМС США "Дональд Кук" во второй раз с начала года направился в Черное море. Об этом сказано на сайте Шестого флота.

По словам командующего Мэтью Пауэла, каждый визит в Черное море дает "уникальную возможность сотрудничества с нашими морскими партнерами". Как говорится в сообщении, очередной поход призван укрепить стабильность в регионе.

Предполагается, что американский эсминец проведет маневры с союзниками по НАТО и другими партнерами.

Как подчеркнули в национальном центре управления обороной, российские корабли следят за передвижениями "Дональда Кука". Непосредственный контроль за эсминцем доверили малому ракетному кораблю "Орехово-Зуево" и разведывательному кораблю "Иван Хурс".

19 января "Дональд Кук" также зашел в акваторию Черного моря. Он участвовал в совместных учениях с двумя кораблями береговой охраны Грузии.

Этот поход вызвал негативную реакцию в Москве. Сенатор Алексей Пушков посоветовал американским военным кораблям держаться подальше от российских берегов.