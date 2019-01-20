Пушков посоветовал США держаться подальше от российских берегов

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Сенатор Алексей Пушков посоветовал американским военным кораблям держаться подальше от российских берегов.

"Американские военные корабли зачастили в Черное море. Никакого отношения к безопасности США эти заходы не имеют. Флаг демонстрируют, сигналы нам посылают, своих сенаторов, требующих послать в Черное море целый военный флот, успокаивают. Держаться бы им подальше от наших берегов", – написал Пушков в Twitter.

19 января эсминец США "Дональд Кук" (Donald Cook) зашел в акваторию Черного моря для проведения операций по "обеспечению безопасности и укреплению региональной стабильности". На эсминце могут располагаться от 56 до 96 ракет типа "Томагавк".

В Национальном центре управления обороной России сообщили, что корабли Черноморского флота следят за эсминцем.