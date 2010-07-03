"Газпром" готов продлить контракт на транзит газа через Украину

Глава "Газпрома" Алексей Миллер выразил готовность продлить действующий контракт компании на транзит газа через Украину в Европу. Такое заявление он сделал на встрече Дмитрия Медведева с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и председателем политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, передает "Интерфакс".
Действие договора заканчивается 31 декабря текущего года. По словам Миллера, после продления контракта "Газпром" также может стать участником консорциума по управлению газотранспортной системой Украины, что стало одним из предложений Медведчука.
"Без сомнения, такой проект послужит повышению надежности и стабильности транзита через территорию Украины для потребителей в Европе", – подчеркнул глава "Газпрома", отметив, что первый шаг должна сделать Украина.
Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом" до решения апелляции в рамках контракта на транзит голубого топлива. Предметом спора стали контракты на поставку топлива из РФ и на транзит газа через Украину от 2009 года.
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