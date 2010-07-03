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04:15

Порошенко призвал Зеленского объяснить снятие блокады Донбасса

за рубежом политика

04:15

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Фото: EPA/TASS/Sergey Dolzhenko

Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал в Facebook от действующего главы государства Владимира Зеленского объяснений по поводу возможного снятия блокады с Донбасса, передает "Вечерняя Москва".

Порошенко призвал публично ответить, на каком основании украинская делегация намерена обсудить этот вопрос на следующем заседании участников Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке страны.

По его словам, "реализация российского сценария" – это предательство национальных интересов государства и памяти "патриотов, погибших за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины".

Ранее спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что предложение было сделано Леонидом Кучмой, который возглавил украинскую делегацию. Его поддержали представители Донецкой и Луганской областей.

Конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть и объявили о создании ДНР и ЛНР. В ответ Киев ввел полную блокаду региона, включая выплаты жителям.

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