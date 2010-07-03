На Украине призвали к "большей жесткости" в Донбассе

Первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша заявил, что внешняя и внутренняя политика страны требует "большей жесткости", в особенности это, по его словам, относится к ситуации в Донбассе. Слова Голомши приводит РИА Новости.
"Нельзя в стране, где более 15 тысяч жертв, рассказывать, что власть должна идти договариваться с Россией. Если кто-то коллаборанты, то, пожалуйста, чемодан – вокзал – Россия", – подчеркнул заместитель генпрокурора.
21 июля сообщалось, что вооруженные силы Украины обстреляли город Первомайск самопровозглашенной Луганской народной республики. Жертвой обстрела стала женщина, еще семь человек, в том числе ребенок, получили ранения. Луганскинформцентр писал, что Первомайск обесточили, а обстрел велся из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 миллиметров.
Вместе с тем в ночь на 21 июля в Донбассе вступило в силу очередное перемирие, оно было согласовано контактной группой на встрече в Минске. Договоренности включают в себя запрещение любого ведения огня, а также ответственность лиц за нарушение режима тишины. До этого в Донбассе действовало весеннее перемирие от 8 марта. ВСУ сорвали его в первую же ночь.
Конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Жители региона не признали новую украинскую власть и объявили о создании ДНР и ЛНР. Киев в ответ ввел полную блокаду региона.
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