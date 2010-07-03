Украина привела войска на границе в полную боевую готовность – милиция ДНР

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ВСУ приведены в высшую степень боевой готовности на границе с ДНР. Милиция республики уверена, что Киев готовится к возобновлению вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя народной милиции Донецкой народной республики.

"Мы не исключаем, что с целью создания повода для начала наступления в ближайшее время украинские оккупанты произведут террористические акты вблизи переднего края", – уверены в ДНР.

Уточняется, что в распоряжении народной милиции республики появились данные о выходе на огневые позиции артиллерийских установок. Также в ведомстве отметили активизацию работы беспилотников.

Ранее Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" возобновить переговоры. Заявление президента Украины произошло после сообщений Минобороны страны о двух обстрелах позиций силовиков в Донбассе. В результате бомбардировки погибли четверо солдат ВСУ.