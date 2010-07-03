Политик рассказал, чем закончится противостояние Зеленского и Кличко

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Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что ему предлагали взятку в 20 миллионов долларов за то, чтобы мэр Киева Виталий Кличко сохранил свой пост. После этого Национальное антикоррупционное бюро Украиным возбудило уголовное дело. В беседе с ИА "НСН" депутат Верховной рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров отметил, что сегодня запрос на борьбу с коррупцией в украинском обществе очень высок.

"Все зависит от того, кто звонил, что предлагали и от чьего имени действовали эти люди. Если в ходе судебного следствия выяснится, что человек, который звонил и общался, это не Кличко, а по его поручению – естественно, в и отношении Кличко будут проведены определенные следственные действия", – отметил Килинкаров.

Он добавил, что пока украинские правоохранительные органы не довели до конца ни одно коррупционное дело, списывая это на отсутствие антикоррупционного суда. Сегодня же, по словам бывшего депутата, этот суд есть, так что препятствия для борьбы с коррупцией устранены.

Ранее СМИ сообщали, что Богдан написал заявление об увольнении. Решение якобы связано с ультиматумом со стороны США. Отмечается, что штаты не согласовывали встречу Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом, пока Богдан остается главой офиса президента. Согласно сведениям источника, в преддверии выборов администрация президента США не хотела встречаться с Зеленским, так как Богдана они связывают с Коломойским.