Климкин прогнозирует бегство половины украинцев за рубеж

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, сообщает портал "Обозреватель".
Он добавил, что главной ценностью Украины являются люди. По мнению Климкина, украинцы заслуживают свободы и справедливости. Министр обратил внимание и на важность благосостояния.
Он отметил, что "украинские мозги" нужны всем европейским странам. "Украинцев все любят, потому что украинцы – это всегда плюс и никаких минусов", – заявил Климкин. При этом политик подчеркнул, что Украина не собирается становиться "поставщиком рабочей силы в ЕС".
Ранее Климкин утверждал, что в массовом отъезде украинцев в другие страны в поисках работы нет ничего страшного. В то же он называл это "мегавызовом для страны".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.