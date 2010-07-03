Климкин прогнозирует бегство половины украинцев за рубеж

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Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, сообщает портал "Обозреватель".

Он добавил, что главной ценностью Украины являются люди. По мнению Климкина, украинцы заслуживают свободы и справедливости. Министр обратил внимание и на важность благосостояния.

Он отметил, что "украинские мозги" нужны всем европейским странам. "Украинцев все любят, потому что украинцы – это всегда плюс и никаких минусов", – заявил Климкин. При этом политик подчеркнул, что Украина не собирается становиться "поставщиком рабочей силы в ЕС".

Ранее Климкин утверждал, что в массовом отъезде украинцев в другие страны в поисках работы нет ничего страшного. В то же он называл это "мегавызовом для страны".