Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:35

Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ

политика за рубежом

15:35

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Zuma

Если российская делегация вернется в ПАСЕ без выполнения Москвой каких-либо условий, Украина будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европы, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы не будем делать формальных вежливых жестов в сторону института, дискредитировавшего себя", – цитирует его RT.

Комитет ПАСЕ по регламенту предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. В принятом проекте резолюции предлагается пригласить парламенты стран – членов, не представленных делегациями в ассамблее – Боснию и Герцеговину и РФ.

1 июня в Госдуме заявили, что российская делегация может принять участие в июньской сессии, если в ПАСЕ примут решение о недопустимости санкций против национальных делегаций.

Российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса в 2014 году из-за событий на Украине. В ответ Россия прекратила участие в заседаниях, а в середине 2017-го объявила, что замораживает часть выплат в бюджет ПАСЕ.

Ранее представитель МИД ФРГ Мария Адебар заявила, что Германия хочет, чтобы Россия оставалась членом Совета Европы "со всеми правами и обязанностями".

Читайте также

политика за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика