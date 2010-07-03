Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ

Если российская делегация вернется в ПАСЕ без выполнения Москвой каких-либо условий, Украина будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европы, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Мы не будем делать формальных вежливых жестов в сторону института, дискредитировавшего себя", – цитирует его RT.
Комитет ПАСЕ по регламенту предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. В принятом проекте резолюции предлагается пригласить парламенты стран – членов, не представленных делегациями в ассамблее – Боснию и Герцеговину и РФ.
1 июня в Госдуме заявили, что российская делегация может принять участие в июньской сессии, если в ПАСЕ примут решение о недопустимости санкций против национальных делегаций.
Российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса в 2014 году из-за событий на Украине. В ответ Россия прекратила участие в заседаниях, а в середине 2017-го объявила, что замораживает часть выплат в бюджет ПАСЕ.
Ранее представитель МИД ФРГ Мария Адебар заявила, что Германия хочет, чтобы Россия оставалась членом Совета Европы "со всеми правами и обязанностями".
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