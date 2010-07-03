В Совфеде прокомментировали призыв Германии сохранить членство России в СЕ

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил заявление представителя МИД ФРГ Марии Адебар о необходимости сохранить членство России в Совете Европы.
Такое мнение он назвал здравым. "Что Совет Европы без России, без крупнейшей европейской страны, которая в настоящее время совершенно недемократическим способом лишена права голоса в СЕ? Если страны Евросоюза будут продолжать нынешнюю политику, это грозит тем, что Россия выйдет из состава Совета Европы", – цитирует Цекова RT. По его словам, это не в интересах в России или Совета Европы.
Сенатор указал на необходимость площадки для дискуссий представителей разных стран. Он надеется, что к призыву Адебар прислушаются.
Представитель МИД ФРГ Мария Адебар ранее заявила, что Германия хочет, чтобы Россия оставалась членом Совета Европы "со всеми правами и обязанностями".
Она добавила, что глава МИД Хайко Маас будет участвовать во встрече министров Совета Европы в Хельсинки 16–17 мая. В частности, там обсудят этот вопрос.
Постоянный представитель РФ при СЕ Иван Солтановский отмечал, что если Россия не найдет компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то рассмотрит все варианты развития событий. Речь шла в том числе о выходе из конвенции по правам человека.
Он подчеркивал, что Совет Европы сейчас находится "не в лучшей ситуации". Солтановский связал это с глубоким финансовым и институциональным кризисами. Постпред полагает, что это переломный момент для СЕ.
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