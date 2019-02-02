Володин призвал ПАСЕ вернуть РФ взносы за три года

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что будет поднят вопрос о возвращении взносов, которые уплатила Москва в Совет Европы за то время, пока делегация РФ не принимала участие в работе ассамблеи (ПАСЕ).
"Это около десяти миллиардов рублей, сумма большая. И нам она, конечно, нужна, стране нужна на решение вопросов, которые стоят перед гражданами. Мы хотим начать переговоры, чтобы нас услышали, и обозначить эту тему", – сказал спикер Госдумы в эфире телеканала "Россия 24".
Пресс-секретарь генсека СЕ Дэниель Хольтген ранее заявила, что долги РФ перед Советом Европы, после того как в 2016 году страна отказалась от участия в работе ПАСЕ и перестала выплачивать членские взносы, составляет примерно 60 миллионов евро.
Российскую делегацию в ПАСЕ лишили основных полномочий в 2014 году из-за ситуации на Украине и истории с Крымом. В дальнейшем антироссийские санкции только ужесточились.
Ранее глава российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой заявил, что в июне текущего года Комитет министров Совета Европы может поднять вопрос о дальнейшем членстве РФ. Он также назвал "взвешенной" и логичной позицию Госдумы, которая не видит оснований для возвращения делегации РФ в ПАСЕ.
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